‘Le Mura di Siena City Trail’. Le bellezze della città adesso si visitano di corsa

"Il bello non è vincere, ma gareggiare", si sa. L’aforisma è particolarmente adatto a ‘Le Mura di Siena city trail’, evento organizzato dal Comune con Siena Runners che permetterà di scoprire nuovi percorsi e prospettive inedite sulla città. La manifestazione si terrà domenica 17 dicembre, prevede tre percorsi di 13 km di diverso livello, di cui uno è una passeggiata non competitiva più un trekking di 6,5 km con guida. "Si tratta di un evento sportivo unico nel suo genere, perché i percorsi non escono mai dall’interno delle mura. Sarebbe bello se diventasse un evento di riferimento per i podisti anche a livello regionale e nazionale – ha dichiarato l’assessore allo sport Lorenzo Lorè –. La manifestazione unisce aspetti legati ad arte, bellezza, cultura, sport, paesaggio e salute e si inserisce all’interno di altri progetti che stiamo portando avanti nel percorso di valorizzazione del Parco delle Mura". "Correre a Siena, sulle lastre, per noi è una cosa bellissima e vogliamo proporla a tutti – ha detto Roberto Amaddii, presidente Asd Siena Runners –. La partenza e l’arrivo saranno in Fortezza, cercheremo di attraversare tutti i punti iconici della città, senza trascurare i camminamenti spagnoli, gli Orti dei Tolomei e dei Pecci e la valle di Follonica". L’iniziativa, andata in scena nel 2017 e poi messa da parte, vuole diventare un appuntamento fisso: "Vogliamo che diventi un appuntamento annuale – ha commentato Duccio Nello Peccianti, presidente dell’associazione Le Mura –. In questo modo consentirebbe di portare stra le mura diverse centinaia di persone, incentivando la valorizzazione del patrimonio".

Eleonora Rosi