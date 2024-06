Le mosse del Bruco centrali nel Palio

Le ’nozze’ fra Scompiglio e il Bruco si celebreranno davvero? Oppure, colpo di scena, potrebbe vestire il giubbetto Tittia per la quarta volta in via del Comune dopo il 2006, 2007 e l’agosto 2008 su Estremo Oriente? Dopo sedici anni, dunque, dall’ultima volta. Interrogativo che appassiona da tanti mesi. Da quando il capitano Federico Cappannoli ha deciso di corteggiare apertamente Scompiglio senza tuttavia chiudere la porta (anzi) al sardo tedesco. Consapevole che via del Comune è una Contrada strategica in questa Carriera dove, in caso di cavallo competitivo, i big faranno la corsa per indossare il giubbetto. Vedremo dunque se Scompiglio preferirà, dopo aver battagliato tante volte con la rivale in Piazza, avere la possibilità di concentrarsi sulla propria Carriera senza qualcuno che lo disturba. Magari proprio nel Bruco, oppure nella Pantera o nella Lupa che sono senza avversaria sul tufo. O se invece le strategie lo porteranno a veleggiare verso verso una Contrada con la nemica. E’ il grande rebus di Provenzano, che ha subito un primo assestamento con l’estrazione a sorte di tre Contrade dove Tittia ha porte aperte. Potrebbe scegliere la Giraffa, qui ha un ’debito’ con la sorte dopo lo sfortunato Palio dell’Assunta. Potrebbe puntare sull’Onda dove si trova a proprio agio, ha già vinto su Morosita nel 2013 e montato l’ultima volta nel 2017 su Porto Alabe. E l’Oca gli farebbe ponti d’oro. Però i rumors dicono che il Palio non ha trovato ancora la quadra. Torna sempre la stessa domanda: chi andrà davvero nel Bruco? Si vedrà il 29 giugno, nel mezzo ancora tanti incontri, mosse, tattiche. Facendo infine i conti con il lotto.

La.Valde.