Le frazioni si animano con l’atmosfera di Natale, tutti gli eventi

Se il capoluogo, con "Natale a Montepulciano", continua ad attirare numerosi visitatori un po’ da tutta Italia con il mercatino, il Castello di Babbo Natale, le degustazioni, in uno scenario di pregio come quello del centro storico poliziano, anche nelle frazioni la "magia" del momento più atteso dell’anno ha fatto scattare la "scintilla" per la pianificazione di tanti eventi che dimostrano, di riflesso, la vitalità del tessuto associativo.

A Valiano ieri i trattori hanno dato forma e vita all’originale albero di Natale e il prossimo weekend le iniziative proseguono con il "Mercatino nel Castello", organizzato dall’Asd Gs La Rocca: il 14 dicembre, tra le varie proposte, nel pomeriggio, il Mercatino merceologico, solidale e hobbistico e l’arrivo di Babbo Natale (ore 17) che tornerà anche la domenica. Ad Abbadia di Montepulciano, durante il periodo festivo, albero di Natale, presepe, spettacoli per bambini e Babbo Natale che farò visita per la Vigilia. Gli eventi sono organizzati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo. Ad Acquaviva saranno protagoniste una serie di tombolate "sociali" in varie sedi a partire dalle 21.15: al Centro Civico di Acquaviva a cura de Il Fierale (20, 23, 27, 29 dicembre; 2 e 5 gennaio); al circolo Auser Il Crivello (17, 19, 24, 28 dicembre e 6 gennaio) e il 4 gennaio 2025 al Piranha Social Club con il Collettivo Piranha Aps. La vigilia sarà, a partire dalle ore 17, in Piazza della Vittoria, per festeggiare l’attesa del Natale. A Sant’Albino il 22 dicembre l’associazione Sant’Albino Eventi organizza una serata con musica dal vivo e street food.

L.S.