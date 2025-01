‘Le Contrade e il Palio’: guida alla Festa senese

Ci sono pubblicazioni che attraversano il tempo per raccontare ancora molto di sé. Ecco la riscoperta di un classico che non dovrebbe mancare nelle librerie dei senesi, Degli anni sessanta, precisamente del 1967, il suo libro ‘Le Contrade e il Palio’, per le Edizioni La Diana. Questa pubblicazione è solo apparentemente una guida alla Festa senese: Giulio Pepi, uno dei personaggi guida per almeno tre decenni, si offre al turista per spiegare il senso delle vicende rionali, ma è un modo anche per raccontare e ricordare ai contradaioli chi sono e soprattutto da dove vengono.

Arricchito di significative foto e di interessanti stampe d’epoca, questo delizioso libro offre sintesi e contenuti di rilievo, raccontando le origini delle Contrade fino alla festa odierna. Leggerla ricorda una città ordinata e di alto livello di qualità della vita, che fa della festa il suo gioiello, ma che si adopera affinché il rituale contradaiolo sia soltanto la punta dell’iceberg di un modus vivendi che ci ha reso grandi nel mondo. Oggi Giulio Pepi stenterebbe a comprendere certe scelte e certi atteggiamenti: la sua generazione aveva raggiunto certi equilibri che il presente non si può più permettere.

Massimo Biliorsi