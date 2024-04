Le celebrazioni per Santa Caterina. Da 25 anni è la patrona d’Europa

Prenderanno il via lunedì 29 aprile le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia nel 25° anniversario della sua proclamazione come patrona d’Europa. Previste le messe, alle 11, al Santuario-Casa di Santa Caterina,e alle 18, nella basilica di San Domenico, presiedute dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Martedì 30 alle 17, sempre nel Santuario-Casa, conferenza di padre Alfredo Scarciglia su ’Santa Caterina da Siena dialoga con Dio Padre misericordioso, uno sguardo d’insieme al libro’. Venerdì 3 maggio alle 21 al Duomo ’Concerto in onore di Santa Caterina’ con l’Orchestra e coro del Conservatorio Franci, il coro di voci Bianche Sich, il coro polifonico e voci bianche Nisea di Teramo, il coro Polifonici senesi. Sabato 4 maggio alle 15 in via XXV Aprile omaggio floreale alla statua della Santa. Alle 16, nella basilica di San Domenico, la Messa solenne con i cresimati e cresimandi, presieduta da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri e concelebrata dal cardinale Lojudice. Alle 17,30 il corteo da San Domenico verso il Campo, dove si terranno gli interventi del cardinale Lojudice, del sindaco Nicoletta Fabio, di monsignor Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Poi la benedizione con la reliquia della Santa. Al termine la sbandierata delle Contrade.

Domenica 5 maggio alle 9.30 dal palazzo comunale corteo delle Contrade verso il Santuario-Casa, dove alle 10 si terrà la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva, quest’anno offerto dai Comuni di Teramo e Castellina in Chianti, in rappresentanza dei Comuni d’Italia e dell’arcidiocesi. A seguire l’offerta dei Ceri da parte di associazioni e aggregazioni. Presiede il cardinale Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero per il clero. Previsto il saluto del rappresentante del Governo italiano, delle autorità civili e religiose e il picchetto d’onore delle Forze armate. Alle 11,30 a San Domenico la messa presieduta dal cardinale You Heung-Sik e concelebrata dal cardinale Lojudice e da monsignor Leuzzi.