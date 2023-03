Le celebrazioni del Beato Ambrogio Domani Santa Messa a Palazzo Sansedoni

Nella ricorrenza della nascita al cielo del Beato Ambrogio Sansedoni, domani saranno celebrate le messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps. Alle 9 la Santa Messa verrà officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, seguita alle 11 dalla funzione concelebrata da Padre Bruno Esposito, Superiore della Comunità San Domenico in Siena e da don Tito Rovai, parroco della parrocchia del Beato Ambrogio Sansedoni. Nell’occasione verrà distribuito il pane benedetto, mentre le elargizioni saranno destinate alla Caritas Diocesana di Siena, Colle di val d’Elsa e Montalcino a sostegno delle persone bisognose del territorio. Il Beato Ambrogio Sansedoni, il personaggio più noto della nobile famiglia che fu proprietaria del palazzo attualmente sede della Fondazione Mps, entrò nell’Ordine Domenicano a diciassette anni. A Colonia ebbe come maestro San Alberto Magno e come compagni di studi San Tommaso d’Aquino e Pietro di Tarantasia, il futuro papa Innocenzo V. Chiamato a Parigi ad insegnare, Ambrogio si fece conoscere per la predicazione e alcuni pittori lo hanno raffigurato con lo Spirito Santo in forma di colomba bianca che gli parla all’orecchio.