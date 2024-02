’Le Biccherne’ replica alla Cgil sul personale

Il gruppo consiliare ’Le Biccherne’ replica alle critiche della Cgil, che ha accusato gli attuali vertici dell’amministrazione comunale di compiere scelte "secondo criteri di appartenenza". "Quanto scritto – afferma la capogruppo Silvia Armini – appare quanto mai strumentale tipico di un metodo che la sigla suddetta da qualche tempo pone in atto: la generalizzazione. Atteggiamento tipico di una certa corrente politica che non dovrebbe essere il mantra di un sindacato dedito a tutt’altra attività per statuto".

"Riteniamo che l’amministrazione – si afferma nella nota de Le Biccherne – abbia affrontato i temi posti applicando pedissequamente il dettato normativo con la massima trasparenza e imparzialità, contrariamente a quanto accaduto per lunghi decenni di guida politico-amministrativa condivisa e fors’anche pilotata dalla Cgil stessa. Quello che a noi interessa, è che l’amministrazione pur con oggettiva lentezza, si stia organizzando in modo da raggiungere quegli obiettivi che sono stati il frutto del confronto con i cittadini che hanno dato il mandato al sindaco attraverso le elezioni".