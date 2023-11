Lavoro dopo il diploma. I migliori Istituti tecnici

Pubblicata la nuova edizione 2023 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che meglio preparano all’Università o al lavoro dopo il diploma. Per indice di occupabilità, tra gli Istituti Tecnici Economici al primo posto in provincia c’è il Redi-Caselli di Montepulciano con il 63%, seguono il Roncalli di Poggibonsi con il 55%, il Bandini di Siena con il 45% e l’Einaudi (Is Valdichiana) di Chiusi con il 44%. Tra gli Istituti Tecnici Tecnologici guida la classifica il Roncalli di Poggibonsi con il 68% di occupabilità, ci sono poi l’Avogadro di Abbadia San Salvatore con il 60% e quattro scuole senesi: il Ricasoli con il 56%, il Sarrocchi con il 55%, il Monna Agnese con il 50% e il Bandini con il 37% (32% nel 2022). Tra gli istituti Professionali Servizi brilla l’Artusi di Chianciano con il 61% (64% nel 2022), il Ricasoli di San Gimignano con il 56% (contro il 52% del 2022), il Caselli di Siena con 49% (53% nel 2022) e il Caslli Is Valdichiana di Montepulciano con il 48% (55% nel 2022). In testa agli Istituti professionali Industria e Artigianato troviamo il Marconi di Chiusi con l’83% (84% nel 2022), il Marconi di Siena con il 69% (contro il 72% del 2022), il Cenino Cennini di Colle con il 47% (64% nel 2022) e una new entry. l’Avogadro di Abbadia con il 46%.

In merito alla capacità dei licei, ma anche degli istituti tecnici, di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari, la classifica dei licei classici non cambia da un anno all’altro: resta al primo posto il Volta di Colle, seguito dall’Agnolo Poliziano di Montepulciano e dal Piccolomini di Siena. Identica da un anno all’altro la situazione tra i licei scientifici: in vetta troviamo il Galilei di Siena, poi il Volta di Colle, il Poliziano di Montepulciano e il Sacro Cuore di Gesù di Siena (privato). Quest’anno brillano nelle Scienze Umane il Santa Caterina (Is Piccolomini) di Siena, il San Giovanni Bosco di Colle e il Poliziano, mentre il Don Bosco è in testa tra i licei linguistici seguito da Monna Agnese, Poliziano e Lambruschini di Montalcino. Tra gli Istituti Tecnici Economici primeggia il Redi-Caselli di Montepulciano, tallonato dal Bandini di Siena e dal Roncalli di Poggibonsi. Infine tra gli Istituti tecnici tecnologici si impone il Monna Agnese, seguito da Avogadro, Ricasoli, Sarrocchi e Bandini.

Cristina Belvedere