Lavori sulla Cassia, cambia la viabilità

Sulla Cassia, a partire da domani, modifica provvisoria della viabilità nel territorio del comune di San Quirico d’Orcia per consentire i lavori di ripristino dopo una frana. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale in prossimità del bivio della Fornace (km 181,150) con rientro in corrispondenza dell’intersezione con via Alighieri (km 183,700). Il traffico in direzione Roma non subirà variazioni. Il completamento è previsto entro la fine di novembre.