Lavori pubblici, viabilità e periferie a Siena: consiglio comunale in programma

È in programma venerdì alle 9 il consiglio comunale che avrà tra gli atti le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e la al programma triennale dei lavori pubblici. Quindi le interrogazioni: Masi (Pd) sulla maturità ed equità digitale del Comune di Siena; Piccinni (Pd) sulla concessione di suolo pubblico per un bancone per la ristorazione di recente addossato ai cosiddetti Ferri di San Francesco; Pannone (FdI) sulla pericolosità delle strisce pedonali a Isola d’Arbia e la messa in sicurezza e riqualificazione; Ferretti (Progetto Siena) e Micheli (Pd) sulle procedure di nomina e la annunciata trasformazione in fondazione di Siena Jazz. Quindi i gruppi Pd e Progetto Siena sul biotecnopolo e sul centro nazionale antipandemico, Le Biccherne sui lavori di ristrutturazione del palasport e sulla futura programmazione di attività non sportive.

Altre interrogazioni con Forza Italia-Udc-Nuovo Psi in merito alla residenza universitaria di viale XXIV Maggio; Masi (Pd) Pd Alessandro Masi sui crescenti disagi e pericoli per i cantieri sul raccordo autostradale Siena-Firenze; Micheli (Pd) sul ruolo del Comune di Siena per la nascita e la crescita delle comunità energetiche rinnovabili e sullo stato di progettazione della tratta di collegamento tra la Siena-Bettolle e la Siena-Grosseto (così detto lotto zero); Mazzarelli (Pd) in merito al sistema di videosorveglianza dei cimiteri comunali; Le Biccherne e Forza Italia-Udc-Nuovo Psi sul transito della linea del pollicino da via di Città in via Fontebranda. Quindi Piccinni e Micheli (Pd) su piazze e slarghi di pregio occupati da auto; Micheli (Pd) in merito allo stato del tratto fognario nel quartiere di Taverne d’Arbia nella zona a valle del campo sportivo e su interventi per migliorare la sicurezza della Cassia Sud; Mazzarelli (Pd) sullo stato di manutenzione del parco giochi in via Guido da Siena e in merito alla scarsa fruibilità a causa delle barriere architettoniche di via Principale a Taverne d’Arbia; Forza Italia – Udc – Nuovo Psi sullo stato del finanziamento regionale per la costruzione di trentatré alloggi di Erp in viale Bracci.