Lavori in corso Due semafori a Sant’Albino

Novità importante per Sant’Albino. Domani iniziano i lavori che porteranno all’installazione di due impianti semaforici per regolare il traffico lungo la SS 146 ’di Chianciano’, il primo all’incrocio con via degli Olivi e via dei Lilla, il secondo all’incrocio con via del Cipresso. Si tratta della strada che attraversa il centro abitato del paese, da sempre molto trafficata perché si passa proprio da qui per andare a Chianciano Terme e in direzione del casello autostradale a Chiusi. L’intervento nasce dalla richiesta, espressa dalla comunità di Sant’Albino, di realizzare ulteriori interventi per la riduzione della velocità sulla SS 146 dove si sono verificati in passato incidenti. I semafori permetteranno di aumentare la sicurezza. L’amministrazione, si legge nella nota del Comune, una volta ricevuto il nulla osta da parte di Anas, quale ente proprietario della strada, ha condiviso le soluzioni prospettate con l’Agorà. Gli interventi prevedono una prima fase dei lavori in cui verranno predisposte le opere infrastrutturali civili necessarie per l’installazione di entrambi i semafori e verrà installato il primo impianto di via degli Olivi e via dei Lilla. In un secondo momento, sarà installato anche il semaforo in via del Cipresso. Sarà istituito il senso unico alternato dalle 8 alle 20, a partire da domani e fino al 30 maggio, regolato da impianto semaforico o movieri.