"Lavori in corso, contiamo di chiudere per l’inizio delle lezioni"

"Stiamo procedendo regolarmente con una riqualificazione puntuale e precisa, finanziata dal Pnrr, degli edifici scolastici". L’assessore all’edilizia scolastica Paolo Benini (foto) fa il punto sugli interventi di adeguamento sismico e dei lavori di rifacimento ed efficientamento dei plessi comunali: "Contiamo di riportare tutti nelle scuole d’origine in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico".

Al plesso dell’Acquacalda, i lavori il cui valore è di 400mila euro, sono in corso di affidamento alla ditta con consegna ed esecuzione questa estate. A Ginestreto, i lavori da 608mila euro, sono in corso di esecuzione mentre quelli di oltre un milione euro alla Simone Martini sono stati consegnati. Per l’adeguamento sismico del plesso di Santa Marta (640mila euro) i lavori sono in corso, mentre sull’efficientamento energetico da 400mila euro, è già stata individuata la ditta e la consegna è prevista in aprile. Infine, il rifacimento dell’Achille Sclavo per 3,5 milioni di euro, è in corso la progettazione esecutiva: la consegna del progetto è a maggio.