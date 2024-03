Lavori ex carcere di San Domenico. Sarà rivoluzione di traffico e regole

Sulla nuova viabilità del centro storico tra qualche giorno è prevista una specie di ‘rivoluzione’ della circolazione per consentire il trasporto dei materiali sui lavori cantiere sul San Domenico (ex carcere) cominciati i primi di febbraio dalla impresa internazionale trevigiana ‘Setten Gensio’ specializzata in grandi lavori. Il primo passo sarà appunto la circolazione modificata, come precisa il sindaco.

Andrea Marrucci. Quali le strade chiuse?

"Da oggi, spiega il sindaco, via Folgore è stata riaperta mentre dal 4 al 9 marzo, come si legge nell’ordinanza della polizia municipale firmata dalla comandante Edi Salvadori, ci sarà il divieto di transito e sosta per tutti nelle vie Santo Stefano, del Castello, piazza Duomo e via San Matteo per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto scortati dalla pattuglia della gru al San Domenico da porta San Matteo, piazza del Duomo, della Cisterna, via del Castello ( nella foto ) e Santo Stefano".

Quali le misure?

"Nella zona ZTL saranno prese disposizioni per la viabilità e sospese tutte le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi e quelli del mercato settimanale del giovedì che sarà recuperato il 21 aprile. Sospeso il servizio Scuolabus e del Citybus nella Ztl".

Per i residenti e la consegna merci?

"Per le operazioni di carico-scarico merci i veicoli possono sostare in piazza Sant’Agostino con ingresso da via San Giovanni per le piazze del centro. In via San Giovanni sarà istallato un semaforo a senso unico alternato per regolare la circolazione da e per Piazza Cisterna con direzione via Quercecchio per i veicoli provenienti da Piazza Cisterna e indirizzati nel viale dei Fossi. Terminata il passaggio dei mezzi delle due gru installate all’interno del cantiere la viabilità tornerà alla normalità".

Ricorda inoltre che "i circa 20 posti auto di via delle Romite per residenti che vengono occupati dal cantiere potranno essere ritrovati presso la via delle Fonti, zona di parcheggio dedicata ai residenti di via delle Romite, Arco di Goro e la viabilità per piazza Cisterna sarà sempre aperta nei tre anni previste di lavori. Colgo l’occasione per ringraziare i residenti del centro storico, che abbiamo incontrato in assemblea, per la comprensione del forte interesse pubblico che anima l’azione di recupero del San Domenico".

Romano Francardelli