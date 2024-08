Lavori e polemiche. L’opposizione attacca

La voce critica dei consiglieri dell’opposizione di centrosinistra a Colle si è fatta sentire nella discussione sul piano triennale dei lavori pubblici. "Vorrei sottolineare, e lo noto con piacere, che la gran parte degli interventi sono in continuità con la precedente amministrazione - ha detto il capogruppo Pd Riccardo Vannetti -. Mentre per alcune voci importanti sono state destinate cifre irrisorie: come i 400 mila euro per lavori stradali. Per fare un esempio, la giunta Donati ne aveva stanziati 250 mila per il posteggio davanti alla Rcr, quello di Poldo. Questo per far capire come i 400mila per le strade siano veramente pochi. Ancor più appaiono insufficienti i 250 mila euro destinati agli impianti sportivi, che pure la maggioranza continua a definire da terzo mondo". Una delle cifre che la minoranza ritiene più fuori misura riguarda però quella destinata alle progettazioni del passaggio dalla Fornacina a via dell’Amore, l’accesso al parcheggio del multipiano e al giardino del museo archeologico, la risalita da Bacìo e per il piano illuminazione, cui sono stati destinati 100mila euro. "Ben 426 mila euro per quattro progetti - continua Vannetti -. Ritengo importante mettere progetti nel cassetto visto che i conti sono in ordine, ma nei primi sei mesi poteva essere sufficiente farne due e rinviare i restanti ad un altro momento. Allo stesso tempo non vedo nessuna voce di interventi sulle scuole, eccetto i 200mila euro di adeguamenti dell’amministrazione precedente. E ci sono delle mancanze rilevanti sui cimiteri, più volte definiti in degrado, sul verde, sulle strade e sui parcheggi".