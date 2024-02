"Lavori autorizzati anni fa. Perché le polemiche ora?"

"La prima richiesta di autorizzazione per la depolverizzazione di quel tratto di strada bianca risale a più di tre anni fa. Il Comune di Montalcino, all’epoca, organizzò la Conferenza dei servizi, previo parere dell’amministrazione provinciale, proprietaria della strada. Il parere favorevole fu rilasciato dopo i dettami della Soprintendenza, i vincoli idrogeologici e tutti i passaggi necessari per il via libera. In questi anni non è mai arrivata al Comune di Montalcino nessuna obiezione da parte di nessun soggetto. Recentemente la proprietà del resort Castiglion del Bosco ha chiesto di rinnovare l’autorizzazione. Sono stati rifatti tutti i passaggi, compresa la Conferenza dei servizi. Ma su un rinnovo la procedura è più veloce, tutti i pareri sono stati favorevoli. I lavori su quel tratto di strada bianca non sono ancora cominciati e non si sa ancora se e quando inizieranno".

E’ dura cercare di mettere un punto alla risposta del sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, che è anche senatore Pd, quando gli chiediamo conto sulla polemica della polvere su un tratto di strada bianca che costeggia il resort Castiglion del Bosco. Due anni fa passato di mano dalla famiglia Ferragamo a un’altro gruppo familiare internazionale, con Rosewood che continua a gestire lo splendido borgo. Il sindaco aveva solo sentito qualche ’boatos’ a Montalcino sulla questione. Le nostre domande lo hanno spinto a informarsi più a fondo e a ricostruire tutta la storia.

"La domanda che mi viene in mente è perché qualcuno solleva il problema ora, dopo quattro anni. Faremo anche passi ufficiali per chiedere chiarimenti". Franceschelli ha occupato diversi ruoli in questa vicenda: sindaco, presidente della Provincia all’epoca della prima autorizzazione, ancora sindaco oggi. Non si ferma al passato, ma replica anche a chi gli fa notare che togliere la polvere dalle strade bianche e farle diventare di asfalto albino sa di compromesso che toglie il fascino all’evento

"La depolverizzazione fatta bene - replica il sindaco - non altera l’impatto visivo della strada bianca. Lei dice che si fa per la tv? Quella strada bianca è lunga 13 chilometri e mezzo, se lei mi esalta la bellezza della polvere, replico che la trova negli altri 12 chilometri, che non saranno toccati. Quel chilometro e mezzo passa accanto alla club house di Castiglion del Bosco. Non è usato solo dalle biciclette, ma anche da auto e camion. Daremmo l’autorizzazione anche a chi ha un podere fronte strada. Bisogna tenere insieme le varie istanze. Anche quella di guardare allo sviluppo di un territorio".