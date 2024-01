Lavori alla piazzetta ‘Becci e Cugnanesi’

Di questi tempi San Gimignano va in ferie o in restauro e si riveste a nuovo. Un classico. Aperto il cantiere nella suggestiva piazzetta ‘Becci e Cugnanesi’ (foto) incastrata fra i palazzi della nobile famiglia del medioevo e la torre ‘dell’Americana’, la ricca signora a stelle e strisce voleva smontarla, pietra dopo pietra, e spedirla in America. Incredibile. Oggi si lavora invece per vita alla pavimentazione in pietra serena come le lastre di via di’ mezzo. Progetto e programma di "nuovi ammattonati delle vie del centro storico", dice il cartello di cantiere, "finanziato con i fondi della Unione Europea, Pnrr da 525.055,74 euro". Questo angolo circondato da torri e palazzi che fiancheggia via Quercecchio, la Costarella e la torre Grossa, nato come orto di fine Ottocento passato a piazzetta pubblica di terra, ghiaia e asfalto dove avevano bottega due famosi e popolari artigiani il fabbro e il falegname. Conosciuti da tutti come ‘Gigi Mena’ il fabbro e alla porta accanto il falegname ‘Topponi’. Oggi al posto del fabbro e del falegname si trova l’accogliente bar-ristorante ‘La Biscondola’ di Stefania e Carlo con tavolini e ombrelloni per aperitivo e pranzi.

Romano Francardelli