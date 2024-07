Lavori alla linea ferroviaria. Stop ai treni, Capitani:: "Situazione inaccettabile"

"Il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena , nel tratto tra Empoli e Granaiolo e in quello tra Siena e Grosseto? L’ennesimo sacrificio chiesto al territorio". Così il vicesindaco Michele Capitani, che ieri ha partecipato alla riunione in videoconferenza con Regione Toscana, rappresentanti istituzionali, Trenitalia e Rfi sui cantieri nel tratto tra Empoli e Granaiolo, in programma dal 5 al 31 agosto e su quello relativo alla linea Siena-Grosseto, in programma dal 19 agosto al 21 settembre.

"Siamo consapevoli – commenta Capitani – dell’importanza degli interventi di Rfi, ma anche dei gravi disagi che saranno causati dall’interruzione della circolazione dei treni, non si è tenuto conto delle esigenze del territorio". E ancora. "Per raggiungere Firenze da Siena – spiega Capitani – i tempi di percorrenza, già dilatati per una tratta di meno di 100 km, saranno incredibilmente lunghi, raggiungendo quasi 4 ore e comunque raddoppiando in ogni orario. Di fatto per la comunità senese il servizio sarà inutilizzabile e il servizio sostitutivo su gomma non completa la tratta stessa, vista l’attuale assenza di previsione di un servizio diretto da Siena a Firenze". Capitani tuona: "Chi utilizza regolarmente il treno sarà dunque costretto a ingolfare l’Autopalio, già piena di criticità per i cantieri di ammodernamento. Insomma una situazione che non tiene conto delle necessità e delle esigenze del territorio senese e del sud della provincia. Oltretutto non si è assolutamente considerato il turismo che verte su Siena in questo periodo, Palio compreso. Serve almeno un pullman sostitutivo da Siena a Firenze, anche con fermate intermedie, come alternativa alla linea ferroviaria. Spero ci siano adeguate valutazioni, dal momento che ho registrato un’apertura da Regione e Rfi".

Ma non finisce qui: "Dal 19 agosto al 21 settembre, inoltre – afferma il vicesindaco –, anche la linea Siena-Grosseto subirà la completa cancellazione per lavori con la necessità di un servizio sostitutivo su gomma che in questo caso coprirà l’intera linea, ma che non rappresenta una reale alternativa". Capitani conclude: "E’ una situazione inaccettabile, su cui l’attenzione dell’amministrazione comunale sarà massima. Spero che anche altri Comuni affianchino Siena in questo appello affinché i lavori si chiudano quanto prima. In ogni caso, il raddoppio della Empoli-Granaiolo non sarà sufficiente per ridurre i tempi di percorrenza da Siena a Firenze. Serve quanto prima un raddoppio della tratta da Siena a Poggibonsi. Chiedo dunque a Regione Toscana e Comuni contermini di unirsi in questa battaglia per tutto il territorio".