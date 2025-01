Lavoratori Telco nel limbo: "L’azienda è irreperibile". Oggi sciopero e corteo

Una giornata di sciopero oggi per il personale di Telco di tutte le sedi della Toscana. Un’astensione dal lavoro, con manifestazione a Firenze questa mattina, che interessa i circa 400 lavoratori attivi in ambito regionale – 50 dei quali a Colle di Val d’Elsa nella sede dell’area industriale di Belvedere – dell’azienda delle soluzioni digitali che lavora in appalto nel settore delle telecomunicazioni: impiantistica di rete, riparazione guasti di rete, interventi di sostituzione dei cavi di rete telefonica. Il presidio sotto la Prefettura a Firenze, il corteo degli addetti anche dall’area senese, voluto dalla Slc Cgil e dalle Rsu attraverso via Cavour, via dei Pucci e via dei Servi e poi l’arrivo in piazza Duomo presso la Regione. "Il lavoro deve essere pagato – afferma Slc Cgil – facendo particolare riferimento alle mancate o ritardate liquidazioni degli emolumenti, alla carenza del carburante nei serbatoi dei mezzi di servizio e all’assenza totale di risposte e prospettive da Telco". I lavoratori, spiega la sigla sindacale, "sono ancora in attesa del pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre e l’azienda non solo non dà risposte concrete a loro e alle organizzazioni sindacali in merito al futuro dell’attività, ma è sostanzialmente sparita". Stamane alle 10, dunque, la manifestazione davanti alla Prefettura del capoluogo regionale, con un successivo incontro (alle 10,30) di una delegazione di sindacalisti coi vertici dell’Ufficio territoriale del Governo. Al termine il corteo fino alla vicina piazza Duomo, con presidio finale davanti alla sede della Regione, ente con cui una delegazione di sindacalisti avrà un incontro.

Paolo Bartalini