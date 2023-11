L’autunno delle ’foglie morte’ sulla Rocca

Luigi Lovaglio è un ottimista ponderato. Non si avventura in previsioni azzardate, ma trasmette la convinzione che a fine anno gli utili di Banca Monte dei Paschi potrebbero essere anche migliori delle più rosee previsioni. Per effetto, soprattutto, del drastico ridimensionamento dei rischi legali. L’anno scorso erano una zavorra da 10 miliardi di euro che scoraggiava qualsiasi investitore si avvicinasse a Rocca Salimbeni. Oggi, dopo l’ulteriore declassamento di 1,2 miliardi di richieste danni dall’esito ’remoto’, ci sono 2,9 miliardi che attendono il verdetto d’appello sui derivati per Profumo e Viola, il 27 novembre. E la decisione del gup, domani a Milano, sui crediti deteriorati. L’autunno del Monte è la stagione della caduta di foglie morte.