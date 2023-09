L’autobus senza ruote In viaggio con ’Pedibus’ per arrivare a scuola

A Poggibonsi torna a scaldare i motori ’l’autobus senza ruote’. Ovvero, lo speciale servizio di trasporto scolastico formato da una carovana di piccoli alunni accompagnati da adulti con funzioni di ’autista’, a guidare la schiera, e di ’controllore’ per chiudere la fila. Operazioni in corso, si spiega dall’amministrazione, per far ripartire il Pedibus, che ha "un forte valore educativo, qualificante e divertente e che consente ai bambini di stare insieme", spiega l’assessore alle politiche educative, Susanna Salvadori.

"Un progetto utile a sensibilizzare e a promuovere buone pratiche che fanno bene alle persone e all’ambiente. Come sempre è necessaria la collaborazione delle famiglie che auspichiamo ci sia e ci consenta di attivare le linee", prosegue l’assessore all’ambiente e alla mobilità, Roberto Gambassi.

In vista della prima campanella del nuovo scolastico sono state aggiunte due nuove linee di Pedibus, una per la scuola Piero Calamandrei con partenza da piazza Mazzini, e una per la scuola Gaetano Pieraccini con partenza da via Pisana. Inoltre è stato modificato il punto di partenza, messo in piazza San Giuseppe, per un’altra linea, già attiva, sempre per le Pieraccini.

Il progetto Pedibus è stato elaborato dai responsabili della polizia municipale in collaborazione con i referenti scolastici nell’ambito di ’Mosaico Siena – Mobilità sostenibile nell’area integrata dei Comuni della provincia di Siena’, coordinato da Terre di Siena Lab.

Definiti i percorsi e l’organizzazione: i bambini iscritti, muniti di pettorina, percorrono insieme agli accompagnatori il tragitto tra il capolinea e la loro scuola. Gli accompagnatori sono due per ogni linea, uno che apre e uno che chiude, per motivi di sicurezza e anche per monitorare il rispetto delle regole. Le linee sono otto e portano i bambini nelle scuole Bernabei di Staggia Senese, Calamandrei, Vittorio Veneto e Marmocchi, Pieraccini.

I percorsi sono tutti su strade urbane dotate di marciapiedi, passaggi pedonali e attraversamenti protetti. Tutto in base alle valutazioni sulla sicurezza stradale e alla presenza di spazi visibili e ampi per i bambini in attesa e i cartelli di fermata e di parcheggi nei pressi del capolinea, per consentire la sosta a chi abita lontano ma vuol prendere il Pedibus.

Paolo Bartalini