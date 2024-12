L’auto donata alla Misericordia per ricordare il figlio Marco

Un’auto donata alla Misericordia in nome del figlio prematuramente scomparso. Con questo encomiabile atto si sono chiuse le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita della Misericordia di Abbadia San Salvatore, dove da anni la Confraternita garantisce tanti servizi per i cittadini con il contributo dei volontari.

La cerimonia si è tenuta domenica scorsa nell’Abbazia di San Salvatore. Dopo la messa nella piazza antistante l’Abbazia, alla presenza del sindaco Niccolò Volpini e di tanti cittadini e fratelli della Misericordia, è stata benedetta, ed inaugurata, l’ autovettura per trasporto disabili donata alla Misericordia dai genitori in memoria del figlio Marco.

"Un dono – ha detto il Governatore della Confraternita Danilo Romani – che porta con sé amore e memoria, che andrà a beneficio di tutta la Comunità, specialmente a vantaggio di coloro che versano in maggiori difficoltà… e ogni viaggio che quest’auto farà, ci ricorderà che Marco continua ad essere presente tra di noi".