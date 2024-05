Laurea ad honorem ad Amitav Ghosh. Il 4 giugno cerimonia e lectio magistralis

L’Università di Siena conferirà la laurea ad honorem in Lettere Moderne a Amitav Ghosh, lo scrittore indiano anglofono più interessante del nostro tempo. La cerimonia si svolgerà giovedì 4 luglio al Rettorato, aperta dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra e del Direttore del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Pierluigi Pellini, cui seguirà la laudatio della professoressa Elena Spandri. Amitav Ghosh terrà una lectio magistralis dal titolo ’Intimations of apocalypse: catastrophist and gradualist imaginings of the planetary future’. Lunedì 1° luglio, al Santa Chiara Lab, Ghosh incontrerà la comunità accademica nell’ambito del simposio su ’Lo scrittore e il mondo: conoscere oltre i confini’. "Siamo onorati di accogliere il professor Amitav Ghosh – ha commentato il rettore Roberto Di Pietra –, una delle voci più autorevoli della letteratura mondiale. Le sue opere sono fondamentali per comprendere dinamiche storiche e culturali complesse con cui siamo e saremo sempre più chiamati a confrontarci. Il suo lavoro offre uno sguardo lucido su temi cruciali, dall’imperialismo alla decolonizzazione, dagli impatti del cambiamento climatico alle migrazioni".