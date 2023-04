L’attore e regista Guidelli alla conquista di Cannes

Un artista colligiano alla conquista della Palma. La Palma è quella d’oro del ‘Cannes World Film Festival’, l’artista colligiano, sia pure d’adozione, è l’attore e regista Giovanni Guidelli, il cui cortometraggio "C’era una volta a Ribolla" è finalista nella sezione ‘Remember The Future’ della prestigiosa rassegna cinematografica internazionale. Ispirato alla tragedia mineraria avvenuta nel grossetano il 4 maggio 1954, in cui 43 minatori persero la vita a causa di una fuga di gas, il film di Guidelli sta ricevendo una pioggia di consensi di critica in Europa e anche oltre oceano, in concorso, oltre che a Cannes, in importanti festival cinematografici internazionali in Belgio e negli Stati Uniti, finalista in molti di essi e già vincitore in Italia del ‘Cilento Film Festival’ di Salerno, e del ‘Valsusa Filmfest’ con la motivazione "Resistenza, tra le altre cose, è anche lotta contro i soprusi e l’ingiustizia. L’evoluzione umana è fatta di grandi e piccole resistenze, più o meno note. A questo film il merito di aver usato il cinema per la denuncia politica di una realtà di sfruttamento come quella che ha provocato la tragedia nella miniera di Ribolla nel 1954".