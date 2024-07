L’attesa della vigilia. Oltre ventimila a cena

Ieri pomeriggio il Palio in Provenzano, dove tornerà questa sera con la Contrada vincitrice, dopo la prova le cene propiziatorie nei rioni. Gli obiettivi dei nostri fotografi hanno colto le immagini che raccontano l’attesa, tra gioia e ansia, dei popoli con l’avvicinarsi del momento della verità.

Il brivido delle previsioni meteo, oscillanti con il rischio pioggia, ha accompagnato la preparazione delle tavolate che hanno costellato la città. Siamo ben oltre quota ventimila persone che ieri sera hanno partecipato a un’unica grande cena della prova generale, che ha coinvolto anche le consorelle che non corrono. La sera delle attese, dei discorsi dei dirigenti, delle parole dei fantini, dei cori e delle tante parole a immaginare cosa potrà succedere nella Carriera. Un lungo prologo, per portare poi alla gioia di un solo popolo che accompagnerà nuovamente il drappellone in Provenzano.