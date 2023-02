L’associazione I Gatti cerca persone disposte ad ospitare gli animali

"Tra qualche settimana cominceranno ad arrivare i primi gattini in cerca di casa. Senza ribadire quanto sia importante sterilizzare proprio per evitare il randagismo, cerchiamo persone disposte a stallare i gatti in attesa di adozione". E’ l’appello lanciato dall’associazione I Gatti di Poggibonsi dopo l’incendio che ha distrutto l’oasi per gatti in costruzione. "Purtroppo la nostra oasi avrebbe dovuto prevedere nella casina anche una zona per stallare i cuccioli e adesso ci troviamo a cercare soluzioni alternative- ribadisce l’associazione- È richiesta esperienza con gatti piccoli e una stanzetta o luogo sicuro in cui tenerli (separati da eventuali altri gatti) in attesa che vengano affidati alla loro famiglia. Ovviamente verrete seguito passo passo da noi e dai nostri veterinari e tutte le spese sono a carico dell’associazione. È un’esperienza bellissima. Si, ci si affeziona. E si, è difficile poi lasciarli andare ma sapere che andranno a stare bene e che avete contribuito alla loro salute e alla loro crescita, non ha prezzo".