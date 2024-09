L’assessore Sottoli corregge il tiro: "Il mio post? E’ stato frainteso. Alcuni vogliono strumentalizzare"

Continua la bufera social sul caso rifiuti, nonostante un ulteriore post dell’assessora all’Ambiente del Comune di Colle, Monica Sottili. "Un errore di comunicazione che qualcuno ha voluto travisare e ingigantire – ha scritto sul suo profilo –. Sono stata, sicuramente, fraintesa. Il mio post di questa mattina non era certo rivolto né alla sxindaca di Poggibonsi né all’amministrazione poggibonsese, alla quale va tutta la mia stima, fiducia, supporto e collaborazione". Non finisce qui la dichiarazione dell’assessore pentastellata, perché vuole mettere ulteriormente i puntini sulle ’i’: "Capisco bene che alcuni abbiano voglia di strumentalizzare sempre ogni virgola. Il significato però era chiaro: un semplice commento sul dilagare dell’inciviltà e su quanto occorra lavorare ancora insieme, appunto, come Valdelsa. Tutti i Comuni insieme per migliorare il servizio".

La precisazione di Sottili indirettamente risponde alla nota del centrosinistra sul caso. Nel frattempo e per la precisione mezz’ora dopo il post dell’assessora Sottili interviene anche l’ex candidato a sindaco Riccardo Vannetti, ora capogruppo del Pd in consiglio comunale. "Complimenti alla sindaca Susanna Cenni e alla sua giunta – scrive sulla pagina Fb ‘Vannetti Sindaco’ –. Ci sono amministratori che fanno ’ironie’ sui social e quelli che lavorano… Aspettiamo le scuse del sindaco Piero Pii e le dimissioni dell’assessora Monica Sottili". E sul caso interviene anche al primo cittadino colligiano: "Ribadisco e confermo piena fiducia nel mio assessore che sta facendo un grande lavoro – afferma il sindaco Pii –. La reazione può, forse, essere stata sbagliata, ma il problema rimane e dobbiamo risolverlo tutti insieme. Il punto centrale è che persiste un problema nella gestione dei rifiuti. Negli incontri con il gestore abbiamo chiesto più volte di avere un servizio migliore. Questo è il vero tema, altrimenti non è neanche chiaro di cosa si stia discutendo".

La città a distanza di giorni continua a dividersi tra chi difende l’assessora e chi ne chiede le dimissioni. Per il 30 intanto è convocato il consiglio comunale e non è affatto scontato che la questione non possa arrivare in aula. Di fatto nel centrosinistra qualcuno pensa a un ordine del giorno da inserire nelle ultime ore per discutere il caso social.

Lodovico Andreucci