L’assessore Giordano incontra l’Ordine medici "Adesione al tavolo"

"Un incontro che ha dimostrato la volontà della buona politica di lavorare in collaborazione", così il presidente dell’Ordine dei Medici di Siena Roberto Monaco, all’indomani della visita dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano. Tra i punti all’ordine del giorno: le aggressioni ai medici sul lavoro, la valorizzazione dei medici senesi, l’integrazione ospedale territorio. Su questo ultimo tema, si è ipotizzato la costituzione di un tavolo in cui l’Ordine dei Medici avrebbe un ruolo chiave. L’assessore ha sottolineato come "la buona sanità dipenda dalla capacità di valorizzare i professionisti".