L’assessore. Bezzini risponde ai vostri quesiti

Dai servizi diffusi sul territorio a quelli ospedalieri, dalla medicina generale alle Case della salute, passando per il cronico problema delle liste di attesa e l’accesso alle strutture sanitarie: tanti i quesiti cui potrà rispondere l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, ospite domani a La Nazione Siena dalle 11.30 alle 12.30. Per contattare l’assessore potete inviare messaggi via whatsapp al numero 366 6212122 o via email a [email protected], oppure telefonare direttamente alla redazione al numero 0577 206100, nell’ora in cui Simone Bezzini sarà a disposizione. Sono tante le sfide della sanità pubblica alle porte e tanti i progetti che riguardano la nostra provincia.