L’assemblea dei medici va in scena ai Rinnovati

Sono 91 i neo laureati in medicina e odontoiatria che giureranno nel corso dell’assemblea dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Siena, oggi alle 16 nel teatro dei Rinnovati. 27 i medici laureatisi 50 anni fa, che riceveranno il caduceo d’oro e 61 quelli che lo riceveranno in argento per i 25 anni dalla laurea.

In apertura dell’evento l’intervento in video messaggio del ministro della salute Orazio Schillaci. Saranno presenti l’assessore alla sanità di Siena Giuseppe Giordano, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, l’onorevole Francesco Michelotti, i vertici dell’università, il professor Eugenio Gaudio presidente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica del Ministero, Carlo Della Rocca componente della Commissione Nazionale Formazione Continua, Paolo Villari Presidente della Conferenza permanente Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, la professoressa Stefania Basili Presidente Conferenza dei Presidenti di Consiglio Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università Italiane, il rettore dell’Università Roberto Di Pietra. Nel corso della cerimonia, verrà consegnata una targa all’ateneo senese per l’impegno speso per la formazione medica. Saranno presenti i vertici della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il presidente Filippo Anelli, il vicepresidente Giovanni Leoni, il direttore generale Pierluigi Vecchio.

Nel corso degli interventi la professione medica si interrogherà sul suo futuro affrontando nuove e vecchie tematiche del mondo sanitario dall’intelligenza artificiale al ruolo sociale.