L’Asl Toscana replica: "Non ci sono criticità"

"A San Gimignano nessuna criticità nella riorganizzazione dell’Emergenza Urgenza". Lo afferma in una nota la Asl Toscana sud est in risposta all’articolo apparso sulle nostre pagine, edizione di martedì 19 novembre, con le dichiarazioni sulla nuova organizzazione sanitaria locale da parte dell’Associazione ‘Orizzonti Liberali’ dove sul murale pubblico esprimevano forte perplessità sull’organizzazione della sanità a San Gimignano. La risposta dalla Asl Toscana sud est non si è fatta attendere dove rispondono e si "precisa che la riorganizzazione del sistema di Emergenza Urgenza assicura adeguati livelli di assistenza nell’area sangimignanese e la risposta sanitaria ai cittadini è garantita".

E dicono ancora nel comunicato risposta. "Per quanto riguarda la riorganizzazione del punto prelievi, la stessa, sia pure con una diversa articolazione, è in grado di assicurare la completa copertura del bisogno. Ove ve ne fosse necessità, puntualizzano, a seguito del costante monitoraggio a cui è il servizio è sottoposto, l’offerta giornaliera può essere aumentata".

Chiude la nota nel ribadire che "il processo di riordino nell’erogazione dei servizi non comporta, quindi, alcuna penalizzazione per la comunità di San Gimignano".

Insomma dalla Asl Toscana sud est, come illustrato e puntualizzato punto per punto durante l’assemblea pubblica alle ‘Granaglie’ la salute e gli impegni della Asl Toscana sud est a San Gimignano, precisano e ribadiscono, non subiranno negativi riflessi.

Romano Francardelli