"Lasciate ogni speranza". Nuova scritta all’ex Odeon. I vandali colpiscono ancora

"Lasciate ogni speranza": la scritta, che chiama in causa la Porta dell’Inferno del sommo poeta, Dante, è soltanto l’ultima apparsa nella galleria ’Odeon’.

Pareti, come quelle della scalinata che collega piazza Matteotti al vicolo della Palla a Corda. che appaiono come una mappa di murales, un colpo d’occhio che di artistico ha ben poco e che anzi regala alla vista un senso di inciviltà e di degrado urbano.

Non è la prima volta che la scalinata è finita al centro delle cronache cittadine: è infatti un punto di ritrovo per giovani e per giovanissimi, soliti occupare l’area anche al mattino, prima di andare a scuola.

Un luogo quindi attenzionato dalle forze dell’ordine e in particolare dalla polizia municipale: la situazione è tutt’altro che piacevole per i residenti che ormai da tanti anni denunciano episodi inciviltà e di vandalismo, danni al patrimonio pubblico e privato.