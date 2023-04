’L’arte dell’arredo floreale’, passeggiata con Mauro Piacentini

Nell’ambito della XX ’Giornata del Giardino’, con il Patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Garden Club di Siena organizza per oggi alle 17.30 a Palazzo Bichi Ruspoli in via de’ Rossi 2, presso l’auditorium di Confindustria Toscana Sud, una conferenza dal titolo ’L’arte dell’arredo floreale. Un’arte senza tempo’. Relatore Mauro Piacentini, responsabile dei Giardini del Quirinale e del parco di Villa Rosebery a Napoli e responsabile degli allestimenti per l’arte dell’arredo floreale presso tutte le sedi della Presidenza della Repubblica in occasione di eventi. Attraverso descrizioni, aneddoti e immagini Piacentini accompagnerà in un piccolo ma appagante viaggio dentro l’armonia. Una ’passeggiata’ che mostrerà aspetti significativi di ciò che la natura dona; l’arte floreale sa offrire forti emozioni, dove ognuno può trovare il giusto colore.