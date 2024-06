Lars Rock Fest, giorni di musica. Brillano le stelle ’indipendenti’

Tre giorni di musica, tra concerti ed eventi gratuiti, ai Giardini Pubblici di Chiusi. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio torna il Lars Rock Fest organizzato dal Gruppo Effetti Collaterali, con una undicesima edizione costellata di grandi nomi del panorama artistico del rock indipendente. Il festival si aprirà venerdì 5 alle 21 con il duo fiorentino The Stand. Seguiranno i due headliner della serata: dalla California il duo Crocodiles e dall’Inghilterra il noise brutale e travolgente dei Benefits. Sabato 6 una matinée nella città vecchia di Chiusi di Any Other, polistrumentista e produttrice con base a Milano. Ai Giardini alle 21 invece saliranno sul palco i Flame Parade con le loro atmosfere oniriche e dream-pop e a seguire l’esplosiva performance del quintetto di Brighton DITZ e infine gli headliner Gilla Band, quartetto di Dublino con le sue chitarre noise-rock incalzanti. Domenica 7 si chiude con gli Psychè, progetto nato dalla collaborazione tra Marcello Giannini, Andrea De Fazio e Paolo Petrella a cui si è aggiunto Roberto Porzio ai synth; seguirà infine il californiano Fantastic Negrito con la versione acustica dell’acclamato quarto album in studio ‘White Jesus Black Problems’, con cui ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2023 per il singolo ‘Oh Betty’.

"Con la qualità e la ricerca artistica del programma – dicono gli organizzatori – il festival conferma la grande attenzione verso il panorama alternativo internazionale contemporaneo". E conferma anche la partnership con Battiti, il magazine musicale di RAI Radio 3 che trasmetterà estratti registrati dai concerti, e con Controradio Firenze e il suo storico concorso Rock Contest. E poi, una serie di eventi collaterali, tra cui l’Open book, copriranno gli spazi del festival.

Riccardo Bruni