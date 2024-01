L’arrivo in ’Vespa’. Evento Presepium

Molti gli appuntamenti di oggi in Valdelsa. A Poggibonsi, alle 16 in piazza Matteotti, ’Troviamo la Befana’, a cura del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, Gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco, Misericordia e Anpana. Alle 16 in largo Gramsci, ’La Befana in vespa’ con Vespa Club Poggibonsi. I presenti potranno andare alla ricerca della Befana, che poi distribuirà dolci e calze a tutti i bambini. Sarà possibile cimentarsi in alcuni giochi proposti dalle associazioni presenti e farsi fotografare insieme alla Befana. Il cartellone ’La via Maestra del Natale’ fino a domani, dalle 10 alle 20 nell’area pedonale di piazza Berlinguer, ha in programma ’Aspettando la Befana’. Mercatini e calze della Befana per l’ultima festa nel centro storico. Oggi alle 17 sarà inaugurata negli spazi di via della Repubblica 49 (al Taglio) la mostra ’Farmacia Del Zanna, 300 anni in Via Maestra’. "Siamo riusciti a riportare la Befana in centro grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco e delle tante associazioni che si sono messe a disposizione", dichiara la presidente del Ccn Laura Martelli. A Casole D’Elsa dalle 15 alle 19 prosegue Praesepium. A San Gimignano la Befana si festeggia in musica, con il concerto alle 18 nella chiesa di Sant’Agostino dell’Ensemble Archi Amici e Ensemble Vocale Ars Harmonica. Ingresso libero.