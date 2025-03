Largo alla tecnologia con Blockchain Day

Una ventata di tecnologia con il Blockchain Day a Colle. L’occasione si terrà il 28 marzo dalle 9 alle 21 al Teatro del Popolo. L’evento oltre che patrocinato dal Comune di Colle, Siena e Poggibonsi è organizzato direttamente anche dalla Pro Loco colligiana e da The Florence Crypto Engagement, un’associazione culturale no profit con sede a Firenze attiva da quattro anni. L’evento è soprattutto rivolto alle amministrazioni, alle aziende ai professionisti come commercialisti e avvocati. La prima parte dell’evento sarà dedicata anche alle scuole garantendo crediti formativi agli studenti presenti all’evento. Un modo per conoscere questa nuova forma di tecnologia e di semplificazione digitale. Per partecipare whatsapp: 3792856027 o una e-mail :[email protected]