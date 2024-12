L’arcivescovo illustra gli appuntamenti per il Giubileo universale

Domani alle 11,30 nel salone d’onore del palazzo arcivescovile di Siena il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presenterà gli appuntamenti e le iniziative per il Giubileo nelle due diocesi.Intervengono Luciana Bartaletti, consigliere provinciale delegata dal presidente della Provincia di Siena; padre Raffaele Menniti, responsabile del comitato Giubilare per la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza; Renato Rossi, responsabile del comitato Giubilare per l’Arcidiocesi di Siena-Colle-Montalcino.