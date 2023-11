L’appoggio di +Europa a Vannetti: "Ci uniscono il rispetto dei diritti, la partecipazione e l’Unione"

Anche +Europa è con Vannetti. La coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco per Colle di Val d’Elsa di Riccardo Vannetti si amplia registrando (insieme a Pd, Sinistra per Colle e a una parte di Colle in Comune) il sostegno dell’associazione politica fondata da Emma Bonino. "Sono molto felice di questo accordo con +Europa e il loro coordinamento in provincia di Siena – è il commento di Vannetti – Nel corso del nostro incontro abbiamo riscontrato un sentire comune su cui ritengo sia molto importante costruire una collaborazione. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’essere umano, la partecipazione democratica di cittadine e cittadini alla gestione della vita pubblica, l’importanza di difendere l’Unione Europea per garantire la collaborazione pacifica tra gli stati occidentali ed una libera circolazione di persone, idee e merci: questi e altri temi sono al centro della visione politica progressista e democratica al quale sento di appartenere".

"Siamo piacevolmente colpiti dall’approccio adottato dal candidato sindaco Riccardo Vannetti, il quale ha dimostrato un’eccezionale umiltà e competenza nel dialogo con le forze politiche e la comunità cittadina – affermano Luigi Franchi, portavoce di +Europa Siena e la presidente Elena Casi – La nostra convinzione è che Vannetti possa emergere come un sindaco visionario, capace di connettere Colle con il panorama globale e di sfruttare le nuove opportunità che si presenteranno".

Inoltre, continua la seconda fase del tour elettorale di Riccardo Vannetti – candidato sindaco di Colle per Pd, Sinistra per Colle, una parte di Colle in Comune e ora anche +Europa alle elezioni comunali della primavera 2024 – con un fitto calendario di cinque incontri in otto giorni in quartieri e frazioni della città.

Prosegue oggi, 15 novembre alle 21.15 e Vannetti sarà al circolo ricreativo della frazione Quartaia, il 16 novembre alla stessa ora al circolo il Torrione a Colle alta e il 18 novembre alle 16.30 all’aperto nel giardino pubblico di piazza Martiri di Montemaggio. Riccardo Vannetti, 51 anni, nato a Colle e cresciuto nella piccola frazione di Scarna, oggi è un importante executive manager che lavora a livello internazionale nel settore del lusso e della moda.