L’appello di Fratres E’ emergenza sangue

L’estate coincide con il tanto sospirato tempo delle vacanze ma nello stesso momento anche con una purtroppo inevitabile emergenza sangue. Come ogni stagione estiva le donazioni di sangue e plasma scarseggiano. "Venite a donare sangue prima di partire per le vacanze". Con queste parole, Giovanni Forconi presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi rivolge un appello a tutta la cittadinanza. "Coraggio – aggiunge - c’è bisogno del contributo di tutti, perché non manchino le scorte di sangue e plasma negli ospedali". Interventi chirurgici e terapie in questo periodo dell’anno sono più a rischio di sempre. Sia a livello locale, regionale che nazionale. "La causa – spiega Giovanni Forconi insieme il locale Consiglio Fratres – è nella carenza di donazioni nel periodo estivo e nella ripresa, per fortuna, anche delle attività ospedaliere post Covid per cui chiediamo ai volontari di recarsi a donare prima possibile. Non rimandiamo ai prossimi giorni, per qualcuno potrebbe essere troppo tardi". Per prenotare la donazione si deve chiamare lo 0577 981373 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. "La situazione della disponibilità di sangue – spiega il presidente Fratres Poggibonsi, Giovanni Forconi - è davvero preoccupante. In questo periodo, come succede normalmente d’estate, le donazioni diminuiscono e la richiesta purtroppo è in crescita e non poter dare una risposta concreta al fabbisogno è davvero un gran peccato". "Servono anche nuovi donatori – aggiunge Forconi - che portino avanti con responsabilità l’impegno di aiutare chi è meno fortunato". Fabrizio Calabrese