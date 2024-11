’L’anatra all’arancio’ ai Rinnovati. Solfrizzi e Natoli con un classico

Sul palco dei Rinnovati arriva ‘L’Anatra all’arancia’. Un classico della commedia, di William Douglas Home e Mark-Gilbert Sauvajon, portato in scena da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, insieme a Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, per la regia di Claudio ’Greg’ Gregori. Gelosie, tradimenti, dispetti, ripicche, per la storia di una coppia in crisi: lei vuole dedicarsi a una nuova relazione, lui organizza come una trappola un soggiorno ‘a quattro’ in cui arruola un’altra donna. Un turbine di battute e situazioni, in cui niente si muove per caso ma tutto fa parte di un ingranaggio perfetto.

Lo spettacolo in scena al Teatro dei Rinnovati fa parte del cartellone ‘Sipario rosso’ della stagione senese, curata dal direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli. Come sempre, lo spettacolo andrà in scena in tre repliche: oggi e domani alle 21 e domenica alle 17. Il prossimo spettacolo della stagione dei Teatri di Siena è in programma dal 6 all’8 dicembre. Si tratta di ‘Racconti disumani’ di Franz Kafka, nell’adattamento di Emanuele Maria Basso, portato in scena da Giorgio Pasotti, per la regia di Alessandro Gassmann.

Sempre a dicembre è in programma anche l’appuntamento con ‘Molto rumore per nulla’ con Lodo Guenzi e Sara Putignani, regia di Veronica Cruciani e Margherita Laera, dal 13 al 15. L’ultimo appuntamento dell’anno sarà dal 20 al 22 dicembre con il suggestivo ‘Hokuspokus’ dei Familie Floz.

R.B.