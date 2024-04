Lampino, dodici volte in Piazza senza sentire tuoni

E’ bello, e segna la profondità della Festa, nel 2024 guardarsi indietro e trovare la vicenda di Renzo Mellini in arte Lampino o Renzino, che ha corso ben dodici carriere, fra il 2 luglio 1948 e il 16 agosto 1956. In quell’arco di tempo la piazza lo ha visto davvero molto spesso. Non ha mai vinto ma si deve aggiungere che il livello dei cavalli che ha avuto non è certo stato altissimo, tranne in qualche particolare occasione. E allora come non ricordare soprattutto la carriera del 16 agosto 1951, quando nella Pantera va a montare la grande Niduzza. In quella occasione i contradaioli di Stalloreggi sperano davvero in un cappotto ma la sorprendente Bagnorea per la Tartuca, va in testa e nulla possono gli altri, compreso lo stesso Lampino, nonostante un evidente recupero al terzo giro.

Altre carriere da ricordare per questo fantino grossetano sono il 16 agosto 1953, quando monta Buriana per l’Oca, ma qui l’obiettivo è quello di ostacolare Vittorino nella Pantera e di non tentare la vittoria. E poi l’ultima sua presenza in piazza, il 16 agosto 1956 quando va a difendere i colori del Valdimontone con Roccalbegna. Ma anche questa sarà una corsa senza successo. Lampino muore nella sua terra natale, a Grosseto, nel 1996.

Massimo Biliorsi