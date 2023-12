Lampada accesa con l’olio sacro di Betlemme portata da Chiusi a Sarteano

Da Chiusi a Sarteano a piedi per portare la lampada accesa con l’olio sacro di Betlemme e ancora da Sarteano a Monteleone d’Orvieto, sempre a piedi, per illuminare il presepe vivente. E’ la nuova iniziativa, nel segno della pace e della speranza, de "I Camminatori Folli", un gruppo di persone, di famiglie e di giovani originari di Sarteano, Chiusi, Città della Pieve e altri paesi della zona che condividono da oltre un anno la passione del cammino. "Il nostro intento - spiega uno dei portavoce, Simone Socciarello - è valorizzare quello che oramai è stato messo da parte nella società in cui viviamo: la condivisione, il rispetto verso la natura, l’importanza del territorio. Tramite i social, raccontiamo le emozioni del momento e attraverso i nostri occhi portiamo la viva realtà a tutti coloro che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a intraprendere un cammino". I ’Camminatori Folli’ promuovono almeno ogni mese iniziative e per le festività natalizie hanno organizzato il cammino della "Luce della Pace". A Betlemme nella Chiesa della Natività arde da secoli una lampada alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni. Nei prossimi giorni, partendo da quella fiamma, ne verranno accese altre che faranno il giro del mondo. "Proprio stamattina - spiega Socciarello - la ‘Luce’ arriverà a Chiusi in treno accompagnata dagli scout. Noi la accoglieremo per consegnarla al parroco e nel pomeriggio la porteremo in cammino a Sarteano dove resterà accesa per 7 giorni in parrocchia, alimentata e curata da Martina Stockinger. La vigilia di Natale con quella fiamma accenderemo la pira allestita come ogni anno in piazza Bargagli". A Santo Stefano poi la Luce proseguirà ancora il suo cammino, sempre grazie ai Camminatori Folli che, vestiti da pastori, percorreranno a piedi 30 km in 6 ore per arrivare ad illuminare il bellissimo presepe vivente di Monteleone d’Orvieto. "Consegneremo il lume alla comunità - conclude Socciarello -, accendendo il cero di fronte alla Natività. Significativo gesto di condivisione in un contesto di profonda unione tra Sarteano e Monteleone".

Massimo Montebove