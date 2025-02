L’altra faccia della città. Scritte contro le divise. Bestemmie e degrado. Controlli nella Palla a corda

di Laura ValdesiSIENAScritte offensive. Nel mirino le divise. Poliziotti ma ce n’è anche per i carabinieri. Persino una bestemmia disegnata con lo spray su una finestra che si affaccia sulle scale. Un geroglifico di insulti, commenti osceni, promesse d’amore e anche spiegazioni per cui una giovane è stata lasciata. Una svastica. Il codice di avviamento postale di Monteriggioni, 53035. Se davvero di questo si tratta. L’altra faccia della medaglia di piazza Matteotti, uno dei salotti buoni della città. Quella che racconta la situazione nelle scale della galleria Metropolitan che scendono verso il vicolo della Palla a corda. Diventate, quando l’area è aperta (perché di notte poi viene chiuso il cancello) ritrovo di giovanissimi che si divertono ad imbrattare tutto. Magari, come abbiamo visto ieri, solo a mangiare guardando il cellulare, seduti proprio di fronte alla telecamera di sorveglianza. La situazione di degrado è ben conosciuta. Di qui passa la polizia municipale, lo stesso fanno anche le volanti della polizia. Soffermandosi in particolare nel vicolo che, chiuso da un lato, nascosto ad occhi indiscreti, è utilizzato anche da chi magari vuole ’fumare’ in santa pace. La situazione, quando l’allora priore del Drago Laura Bonelli evidenziò la necessità di mettere telecamere, era sicuramente peggiore di adesso. Anche se nel tratto finale, opposto a quello dove si trova la stalla del Drago, ci sono scritte e un po’ di sporco in terra. Che rivelano come sia punto di ritrovo di gruppetti. Luogo ideale per chi vuole appartarsi senza essere notato in una zona che molti anni fa era vissuta. I poliziotti sono stati visti anche di recente nel vicolo mentre controllavano. Però il disagio resta.

"Le segnalazioni sono state fatte anche dalla Contrada – conferma il priore del Drago Luigi Sani – , la situazione era già conosciuta. Devo riconoscere che ci sono stati maggiori controlli ma resta comunque un quadro di degrado, soprattutto nelle scalette del Metropolitan. Non sono solo queste le aree segnalate, c’era anche la panchina a San Domenico. Io stesso passando ho visto qualche giorno fa uomini della guardia di finanza proprio qui con unità cinofile, anche se non so il motivo".

Sani ha ragione. Non è l’unica zona dove vengono notati gruppetti esuberanti di giovanissimi, stranieri di seconda e persino terza generazione però ci sono anche italiani, che si radunano magari per ’fumare’. Prima succedeva proprio al cancello da cui si entra nel vialone che porta alla società di Camporegio ma adesso non ci sono più. C’è chi ha visto altri assembramenti nelle scale che da qui scendono verso Fontebranda. Poi c’è la Fortezza dove, ormai da tempo, arrivano segnalazioni dei cittadini. E si vedono le macchine della polizia che svolgono verifiche su stranieri e non.

Siena cambia pelle, si dirà. In realtà il ’caso Palla a corda’ è ben noto da tempo. Così come la delicatezza delle frequentazioni degli antichi bastioni.