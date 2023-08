L’allerta cinghiali a Piancastagnaio non si placa: nuove presenze in centro

Allarme cinghiali a Piancastagnaio, ormai il fenomeno è diventato ingestibile. Gli ungulati passeggiano e attraversano indisturbati il paese a tutte le ore del giorno e della sera, creando curiosità e preoccupazione tra la gente facendo tabula rasa di orti, giardini, aiuole e aree pubbliche e private con le automobili che si fermano, schivano grossi animali e piccole ’processioni ’ composte dalle mamme con i cuccioli in fila indiana, che in alcuni casi sono anche passati tranquillamente tra i tavoli e le sedie di un noto bar in viale Antonio Gramsci. "Fortunatamente non mi ci sono ancora trovata faccia a faccia, ma le tracce delle loro scorribande notturne le ho trovate al mattino, tirando su la saracinesca del negozio", ci ha detto Verdiana Conti titolare del negozio di abbigliamento in viale Antonio Gramsci ’Verdimoda’, nel cuore del centro di Piancastagnaio, dove due cinghiali sono stati immortalati nella foto qui sopra

durante un raid notturno da un giovane di Piancastagnaio, Simone Rossetti. Ungulati a spasso tra i giardini pubblici del paese, tra i ragazzi che giocano a pallone. E come dicevamo, danni che stanno preoccupando la popolazione. Lo scorso sette luglio il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini aveva, con una propria ordinanza a seguito di una lettera inviata alla Regione Toscana nel mese di aprile, autorizzato abbattimenti in cinque zone del paese comprese due frazioni. Permesso per gli abbattimenti che non sembra avere però dato i risultati sperati. Domenica scorsa nel primo mattino un gruppo di cinghiali si è introdotto nel parco della scuola media Anna Frank in viale Antonio Gramsci. Alcuni abitanti della zona hanno avvisato i Carabinieri di Piancastagnaio che sono intervenuti per evitare che gli animali potessero creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale e ai cittadini allarmati e impauriti, ed anche per evitare contatti con cani domestici particolarmente presenti .

Giuseppe Serafini