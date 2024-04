L’affetto ’vero’ rende le persone felici. La ’grande bellezza’: saper amare

Sei femmina? Non puoi studiare, scegliere né esprimerti… Sei nata per badare alla casa e ai figli!

Non è un caso: da sempre, in molti luoghi e civiltà, le donne sono state infatti "oggettificate", trattate come doni o premi dopo una guerra vinta, utilizzate come oggetto di piacere o riscatto per saldare dei debiti; ancora oggi sono considerate inferiori, soggette ad atti di discriminazione di genere, molestie e violenze di ogni tipo.

La violenza di genere è un fenomeno presente nella vita di molte donne. Ci sono vari modi nei quali essa si manifesta: con minacce e svalutazione (violenza psicologica), con stupri, molestie (violenza sessuale), con percosse (violenza fisica) ... e l’elenco potrebbe continuare!

La violenza sulle donne è purtroppo un fenomeno in costante crescita: circa il 31,5% delle donne in tutto il mondo ha subito almeno un tipo di violenza e nella sola Italia si registrano circa 150 femminicidi all’anno. Senza dimenticare che, in tanti casi, sono coinvolti nel clima di violenza anche i figli, spesso minori!

Per sensibilizzare al problema, si sono attivati movimenti che lottano per la parità di genere e un mondo migliore. In particolare sono state avviate, e andrebbero potenziate, campagne nelle scuole e sui social per rendere le donne consapevoli dei propri diritti e della propria libertà, per facilitare l’indipendenza lavorativa, economica e la protezione, anche legale, in caso di violenze.

E’ bene ricordare che l’insegnamento principale avviene in famiglia, quotidianamente; la cosa migliore è dunque educare fin da subito a rispettare la sensibilità di ciascuno, poiché i segni di una discriminazione o violenza restano indelebili, se non sul corpo, certamente nel cuore e nella mente, lì dove non basta una medicina o un cerotto per riparare i danni subiti!

Per questo sono consigliati dei percorsi psicologici, ma la paura spesso resta viva, rendendo difficile, quasi impossibile liberarsene. Per superare certi traumi, è necessario avere qualcuno accanto che sappia amare, supportare e comprendere; qualcuno disposto ad aiutare e consolare nei momenti di debolezza e di felicità. Qualcuno che sappia dimostrare l’amore vero, quello che completa, fa sentire vivi e pieni di gioia, che fa sentire importanti e sostiene, quello che ripara le ferite nel cuore e non ne crea altre. L’amore che fa uscire la versione migliore di se stessi ed elimina le insicurezze e la paura di mostrarsi per come realmente si è.

Questa è la grande bellezza dell’amore!