L’affetto e il calore della Pantera: "Domenica tutti al fianco del Siena"

La Pantera ha ospitato martedì sera una delegazione della Robur. I bianconeri, con mister Lamberto Magrini in testa, hanno avuto la possibilità di visitare il museo della Contrada, per poi cenare insieme ai contradaioli presenti. "Dopo anni si è rinnovata questa tradizione che permette alla squadra di avvicinarsi al mondo delle Contrade e di conseguenza alla città, visto che le Contrade sono la città – ha commentato il priore di Stalloreggi Paolo Vannuccini –. Non possiamo che fare un grande ‘in bocca al lupo’ al Siena per domenica e i complimenti per la stagione che sta disputando".

Poi ha aggiunto: "Fa piacere che nella nutrita rappresentanza della Robur nei nostri locali ci sia Leonardo Ceccherini, un panterino che sta dimostrando tutta la sua professionalità e il suo valore al servizio dei colori bianconeri". Ed è stato proprio il preparatore atletico Leonardo Ceccherini a fare gli onori di casa alla Robur: "E’ un piacere far conoscere le bellezze di Siena e la dinamica delle Contrade a chi non le vive ogni giorno come noi – le sue parole –. Un orgoglio, da panterino, essere stato un po’ la guida del mister e dei ragazzi. In Contrada sono all’interno del consiglio di società come addetto alle attività culturali e ricreative, do anche una mano nell’organizzazione di qualche evento, ma non posso prendermi incarichi più importanti, dovendo lavorare a Firenze e per la Robur e avendo una bambina di cui occuparmi. Ma la Pantera è sempre casa. Nel Siena anche l’anno prossimo? Ho accettato l’Eccellenza, figuriamoci la serie D… ".

Bianchi e compagni, nella giornata di domenica, potrebbero essere matematicamente promossi, facendo il salto di categoria. "Sarebbe bello festeggiare in casa – ha detto Ceccherini –, lo sarebbe stato di più nel nostro stadio... Ma non dipenderà solo da noi. Avremo sicuramente bisogno dei nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo. Una nutrita presenza sarebbe importante per dimostrare di essere i più forti".

Un appello al quale ha fatto eco quello di mister Magrini: "E’ sempre bello, durante queste serate sentire l’affetto il calore dei nostri tifosi – ha commentato il tecnico bianconero –, e sarà importante che ci siano anche domenica: non abbiamo ancora tagliato il traguardo, ma ci siamo vicinissimi".

La Robur, "a nome di tutta la società", ha quindi ringraziato il priore Paolo Vannuccini, il presidente di società Filippo Papi e tutte le persone presenti che hanno contribuito alla realizzazione di una serata "all’insegna dei colori bianconeri e del mondo contradaiolo".