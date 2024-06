Ladro spacca la porta di un negozio. E poi fugge con cassa e denaro

di Laura Valdesi

"Un furto così, in pieno centro storico. E’ dalle 3 che sono qui", dice la responsabile del negozio di camiceria ’Ingram’. Sì, il colpo è stato messo a segno nel salotto buono di Siena. Via Banchi di Sopra, due passi da piazza Tolomei. "Ha suonato l’allarme nel cuore della notte, ho subito chiamato la polizia. Poi mi sono precipitata qui, c’era già una volante. Ma successivamente è venuta anche la scientifica per i rilievi", spiega la commerciante. Perché il ladro è scappato con il cassetto del registratore di cassa dove ha trovato diverse centinaia di euro. Una volta rubato, si è allontanato probabilmente verso Camporegio. Perché il cassetto è stato ritrovato gettato in terra, all’imbocco di un garage in discesa. E restituito nella tarda mattinata alla responsabile del negozio. I soldi erano spariti, all’interno era rimasto però un orecchino d’oro di cui forse il malvivente non si è accorto. Ormai ladri e bande di malviventi sono affamati solo ed esclusivamente di denaro.

Il furto, come detto, è accaduto in piena notte. Gli investigatori verificheranno se può essere collegato alla ’visita’, fatta sempre ieri, ad un negozio di parrucchiera fuori porta Camollia. Il ladro entrato nella camiceria ha probabilmente preso a calci la porta con grande violenza, i segni della forzatura erano ben evidenti. Poi si è diretto subito verso la cassa, disinterressandosi completamente dell’abbigliamento. Afferrato il cassetto con il denaro, è scappato. Intanto scattava l’allarme e arrivava la volante della polizia. Ad occuparsi dell’inchiesta è adesso la Squadra mobile che sicuramente attingerà ai filmati delle telecamere di cui è ricco il corso per risalire all’identità del ladro che ha agito senza preoccuparsi di essere in pieno centro storico.

"La notte, comunque, a Siena non ci sentiamo più sicuri", conclude la commerciante evidenziando che è piena di persone ubriache e anche di altre che fanno i bisogni senza pudore, persino in luoghi simbolo della città.

