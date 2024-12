"Ladri in azione per il compleanno"

Un paese che ormai da mesi deve fare i conti con topi d’ appartamento che stanno mettendo sottosopra non solo case e agriturismo ma che stanno preoccupando l’intera popolazione e l’amministrazione comunale di Castiglione d’ Orcia che è intervenuta con appositi comunicati e consigli rivolti ai cittadini. A tale proposito l’ impegno del neo sindaco di Castiglione d’ Orcia Luca Rossi che ha incontrato recentemente il prefetto ed il questore di Siena. L’ ultimo furto è avvenuto sabato sera. Vittime dei ladri una coppia di Castiglione d’Orcia abitanti nel centro storico che al ritorno a casa hanno trovato l’ appartamento sotto sopra, rivoltato dai ladri. La figlia lo ha comunicato con un post social che ha fatto ancora di più preoccupare e arrabbiare gli amici e i cittadini del Comune valdorciano. "Anche quest’anno festeggio il compleanno con il passaggio dei ladri in casa. Sono entrati in quella dei miei genitori – ha raccontato la ragazza – mentre non c’era nessuno. L’ anno scorso sempre nel giorno del mio compleanno hanno visitato casa mia e quella dei miei suoceri". Ladri scatenati anche nelle frazioni a Vivo d’Orcia e Gallina. L’ invito del Comune è quello di segnalare ogni movimento e situazione sospetta alle forze dell’ordine attraverso i numeri telefonici che sono stati segnalati sui social mentre da più parti la popolazione sta commentando con preoccupazione l’ escalation di furti che come detto ha coinvolto il paese.

Giuseppe Serafini