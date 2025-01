Ladri dentro una casa, vengono messi in fuga. Caccia a tre giovani

Non bisogna abbassare la guardia. Al di là delle statistiche sul fenomeno, i malviventi continuano a colpire nella nostra provincia. Come dimostra quanto accaduto in un’abitazione nel comune di Rapolano dove, poco prima di cena, erano le 19,40 è stata rotta la persiana, quindi la porta finestra per entrare in casa. Ma i ladri non sono fortunatamente riusciti a portare via nulla perché al piano superiore abitano i genitori della proprietaria che, sentito l’allarme, sono subito scesi. E la banda è fuggita. Si trattava, secondo una prima ricostruzione, di tre uomini molto giovani . Due erano entrati nell’abitazione mentre il palo li attendeva fuori al volante di una Mercedes scura. Sono scattate naturalmente le ricerche da parte delle forze dell’ordine e anche le telecamere di sorveglianza saranno di aiuto. Resta fermo, tuttavia, che serve grande collaborazione anche fra i cittadini perché sono importanti gli occhi di tutti per prevenire una nuova escalation.

Laura Valdesi