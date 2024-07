L’acqua non è mai stata così trasparente. Un nuovo sito e un canale WhatsApp

E’ online il nuovo di Adf e un canale WhatsApp aperto a tutti per essere sempre informati. L’acqua non è mai stata così trasparente: un portale chiaro di facile consultazione e un canale diretto e immediato per raggiungere tutti in tempo reale. Il sito fiora.it appare ora completamente rinnovato, pienamente responsive e accessibile, a partire dal disegno della nuova infrastruttura; nel nuovo canale WhatsApp news e aggiornamenti costanti sui lavori in corso, le manutenzioni programmate e straordinarie. "Soddisfazione per questo doppio traguardo: il nuovo sito è un portale aperto, che nasce dalle esigenze del territorio, mentre il nuovo canale WhatsApp è un servizio in più per comunicare e informare i cittadini", spiega il presidente Roberto Renai. La nuova interfaccia facilita la ricerca delle informazioni affinché sia più immediata possibile: le funzionalità sono state completamente riorganizzate e aggregate secondo le più moderne regole di usabilità. Stesso spirito per il canale WhatsApp che informerà gli iscritti sulle manutenzioni programmate e straordinarie, quindi sui lavori in calendario, comunicando anche tempi e modalità delle interruzioni di flusso idrico.