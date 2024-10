Laboratori nelle scuole per giovani consapevoli

Il Teatro apre il sipario alle scuole. Laboratori negli istituti cittadini in collaborazione con i Teatri di Siena diretti da Vincenzo Bocciarelli. Al via progetti di didattica teatrale per le scuole cittadine, approvati dalla giunta comunale su proposta del vicesindaco Michele Capitani.

Con la collaborazione dei Teatri di Siena, la cui direzione artistica è curata da Vincenzo Bocciarelli, l’amministrazione comunale prosegue il percorso di educazione teatrale nelle scuole cittadine, avviato e consolidato ormai da molti anni con grande successo e numerosa partecipazione, con Io scopo preciso di dare continuità allo sviluppo deII’audience development giovanile.

Per questo, con l’atto approvato, il Comune di Siena ha definito anche per l’anno scolastico 2024-2025 un progetto di attività di didattica teatrale suddiviso nei tre target della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria (primo e secondo grado) da realizzarsi tramite un congruo numero di laboratori effettuati presso le sedi delle scuole interessate.

"La valenza dell’educazione teatrale a scuola – commenta il direttore artistico Bocciarelli – è stata sancita dal protocollo di intesa sull’educazione al teatro firmato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo, Ministero della Pubblica Istruzione ed Ente teatrale Italiano. Il teatro a scuola è infatti un mezzo privilegiato per aiutare il gruppo ad acquisire coesione; aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i membri del gruppo; aiutare la conoscenza di se stessi, la valutazione delle proprie potenzialità e dei propri Iimiti; sviluppare le abilità sociali, fisiche e verbali e ampliare le conoscenze di persone, luoghi, tempi diversi dai nostri".

Nello specifico il progetto prevede tre diverse offerte: nelle scuole dell’infanzia (età tre-sei anni), cinque laboratori teatrali per un totale di dodici classi, basati sulla scoperta delle emozioni primarie attraverso

il gioco del teatro; nelle scuole primarie (età sei-undici anni) cinque laboratori teatrali per un totale di tredici classi basati sulla scoperta del mondo dell’arte e dell’immagine attraverso il teatro; nella scuola secondaria (età undici-quattordici anni) sette laboratori teatrali per un totale di sette classi su attività collaterali di approfondimento sui testi e gli autori del cartellone della stagione

teatrale 2024-2025.